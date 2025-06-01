МЧС России направило технику на место обрушения моста в Брянской области

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

На месте обрушения автомобильного моста в Брянской области работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом в  Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На место происшествия уже доставлено дополнительное оборудование, включая световые башни для работы в темное время суток.

Специалисты ведомства оперативно оценивают масштабы разрушений и возможные риски. Ведется проверка причин обрушения конструкции.

Ранее очевидец рассказал, что перед обрушением моста слышал хлопок. Мужчина находился в 400 метрах от места происшествия. Пострадали как минимум 30 человека.

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