МЧС России направило технику на место обрушения моста в Брянской области

На месте обрушения автомобильного моста в Брянской области работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На место происшествия уже доставлено дополнительное оборудование, включая световые башни для работы в темное время суток.

Специалисты ведомства оперативно оценивают масштабы разрушений и возможные риски. Ведется проверка причин обрушения конструкции.

Ранее очевидец рассказал, что перед обрушением моста слышал хлопок. Мужчина находился в 400 метрах от места происшествия. Пострадали как минимум 30 человека.