МЧС России напомнило главные правила поведения для заблудившихся в лесу

Если заблудился в лесу, важно сохранять спокойствие. В МЧС России напомнили основные правила, которые позволят сориентироваться на местности и найти дорогу к людям.

По данным ведомства, в первую очередь следует остановиться и осмотреться. Если поблизости есть линии электропередач, движение вдоль них поможет выйти к населенному пункту.В случае, если выбраться до темноты не удалось, необходимо подготовить место для ночлега, например, соорудить шалаш.

Также стоит прислушаться к звукам — лай собак, шум поезда или работающая техника могут указывать на направление к людям. При наличии связи нужно немедленно позвонить в службу спасения и сообщить свое местоположение, отталкиваясь от видимых ориентиров.