МЧС предупредило о непогоде в Москве 19 и 20 апреля

В воскресенье и понедельник в Москве ожидаются похолодание: до нуля градусов и ниже, мокрый снег с дождем и порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах местами образуется гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам — обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее о возвращении зимы в Москву предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в столице может снова сформироваться снежный покров высотой до пяти сантиметров. Причина — климатическое вторжение из Арктики.