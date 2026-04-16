Синоптик Тишковец предупредил, что в Москву придет климатическая зима со снегом и морозами

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» предупредил о возвращении зимы в Москву. Согласно прогнозу, в понедельник, 20 апреля, в столице и Подмосковье ожидается снег, который приведет к формированию временного снежного покрова высотой до пяти сантиметров.

Тишковец объяснил, что причиной этого явления станет арктическое вторжение. Из-за него ночью температура может опуститься до нуля градусов, что создаст риск заморозков и гололедицы, сообщила «Свободная Пресса».

Дневная температура, по словам специалиста, не поднимется выше +2–3 градусов. Также ожидается штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду, из-за чего ощущаемая температура будет около −3–5 градусов.