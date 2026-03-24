МЧС показало видео последствий взрыва в многоэтажке в Севастополе

Спасатели МЧС всю прошлую ночь вели аварийные работы в многоэтажке в Севастополе после мощного взрыва. Пресс-служба ведомства показала кадры с места ЧП.

«Специалисты МЧС и спасательной службы продолжают работу на месте происшествия. Всю ночь вручную и при помощи техники разбирают завалы и плиты в поисках возможных пострадавших», — заявили в МЧС.

Возгорание в доме полностью ликвидировали. К работам привлекли 198 человек и 55 единиц техники, из которых 64 специалиста и 17 автомобилей — от МЧС России. На месте ЧП и в пунктах временного размещения также работают профессиональные психологи.