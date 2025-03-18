МЧС подтвердило данные о паводках в Башкирии

МЧС держит на контроле ситуацию с паводками в Башкирии. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Всего в МЧС поступило порядка 350 заявок от местных жителей.

«Некоторые ситуации сняты с контроля в связи с тем, что вода там ушла. Некоторые, наоборот, берутся», — отметил представитель ведомства.

Он добавил, что из-за паводков никто не пострадал. По его словам, подъем уровня воды сейчас зафиксировали в Архангельском районе республики.

«У нас две ситуации оттуда взяты на контроль, есть небольшой затор, там сейчас силы и средства работают», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее в Челябинской области затопило часть города Аша. Вода на реке Сим поднялась в результате затора, возникшего из-за резкого потепления и сильных дождей.

В зоне затопления оказались 30 жилых домов. Из людей никто не пострадал, но у некоторых жителей погиб скот — куры и кролики. Спасатели расчищают ледяной затор, чтобы вода быстрее ушла по руслу реки.