Замглавы МЧС России Курынин перевернулся на внедорожнике

Замглавы МЧС России Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области на личном автомобиле. Мужчина не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, авария произошла на 229-м километре трассы М-4 «Дон». Курынин ехал на своем внедорожнике TANK 500. Вместе с ним в машине были еще несколько человек. После ДТП автомобиль замминистра перевернулся.

Предварительно, заместителю главы МЧС помощь медиков не потребовалась. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Другие подробности аварии не приводились.

В марте 2024 года советник главы МЧС Алексей Щербаков попал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве. В момент столкновения с другим автомобилем Щербаков находился в служебной машине на пассажирском кресле. В результате аварии никто не пострадал.