Названы сроки восстановления дамбы в Орске | 360°

Общество 29 апреля 2024, 04:11 Названы сроки восстановления дамбы в Орске Гидролог Болгов: дамбу в Орске могут восстанавливать до двух лет РИА «Новости»

Читать 360 в

Прорыв дамбы стал серьезной проблемой для Орска и его жителей, но перед началом ремонтных работ необходимо установить причину происшествия. От этого будет зависеть, сколько времени займет ее восстановление, рассказал РИА «Новости» главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«Должны выяснить, что, собственно, там произошло. Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе?» — сказал он.

Реклама

По словам Болгова, заключение следствия повлияет на сроки восстановления дамбы. Он пояснил, что отремонтировать определенный участок сооружений можно за месяц, но если «делать по новой, то это уже год-два».

После прорыва дамбы в Орске власти эвакуировали жителей нескольких поселков. В городе укрепили береговые защитные сооружения, а на отдельных участках развернули водоналивные дамбы.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Несколько дней назад сообщали, что после снижения уровня воды в реке Урал в Орске от паводка освободились 928 домов с приусадебными участками.