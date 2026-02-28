МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов

Спасатели на автомобилях высокой проходимости и на снегоходах с «волокушами» выехали из деревни. На одном из кадров они заправляли специальную машину бензином из канистры.

Связь с пятью туристами на снегоходах прервалась на плато Кваркуш. Группа не регистрировала свою поездку, начались поиски.

Туристы выдвинулись из деревни Золотанка и самостоятельно отправились на плато в 100 километрах от населенного пункта. Они планировали вернуться в деревню еще во вторник, однако их местонахождение до сих пор неизвестно.

Источник телеграм-канала Mash отмечал, что автомобили туристов так и остались в деревне. Волонтеры также участвуют в поисках.