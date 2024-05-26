МЧС опровергло информацию о пожаре на складе с газовыми баллонами в Подольске

В Подольском городском округе пожарные потушили возгорание четырех вагончиков и разобранного строения в деревне Северово. Никакого «мощнейшего пожара» на складе с газовыми баллонами не было, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило 25 мая в 22:49 по московскому времени.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на открытой площадке происходит горение разобранного строения и четырех вагончиков на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар потушили шесть отделений, использующие основную пожарную технику, уточнило ведомство. Сейчас они занимаются проливкой и разборкой завалов. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее Telegtam-каналы сообщили, что загорелись складские помещения на Кутузовской улице в подмосковном Подольске. В них хранились технические и медицинские баллоны.