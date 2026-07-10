МЧС опровергло данные о ЧП на территории Московского НПЗ
Происшествий на нефтеперерабатывающем заводе в Москве не происходило. Об этом сообщил ТАСС.
В столичном ГУ МЧС России опровергли распространяемые в соцсетях посты о якобы случившемся ЧП на объекте.
«Происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее крупный пожар разгорелся в Ростовской области — в Батайске вспыхнули два склада на улице Фермерская, огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. Для тушения на место ЧП направили более 70 специалистов и 23 единицы техники. Причиной пожара стали загоревшиеся деревянные поддоны, от которых огонь распространился на здания.