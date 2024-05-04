Глава Оренбургской области рассказал о восстановлении разрушенных паводком объектов | 360°

Общество 04 мая 2024, 18:49 Глава Оренбургской области рассказал о восстановлении разрушенных паводком объектов Губернатор Паслер: в Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты РИА «Новости»

Читать 360 в

В Оренбургской области восстановят все объекты, которые пострадали в результате паводка. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе продолжатся работы по восстановлению территорий от последствий паводка. Этим занимаются все структуры области и муниципалитетов.

Реклама

«Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“», — отметил он.

За сутки в 244 домах Орска восстановили газоснабжение. Губернатор назвал темпы подключения ресурса хорошими. Жителей Орска планируют обеспечить газом до 10 мая. Всего в Оренбуржье газоснабжение восстановили 27 456 абонентам.

По данным на утро 4 мая, за сутки от воды в регионе освободились 1142 жилых дома, а также 1186 приусадебных участков. Специалисты откачали 97 тысяч «кубов» воды.