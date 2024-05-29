Мазут продолжил растекаться по реке Сетунь на западе Москвы

Источник 360.ru: по реке Сетунь продолжил течь мазут

Фото: РИА «Новости»

Очевидцы сообщили в экстренные службы, что по реке Сетунь в Очаково-Матвеевском районе Москвы (Западный административный округ) продолжает течь мазут в большом количестве. Об этом рассказал источник 360.ru.

Информация поступила около 06:50. Заявитель добавил, что мазут растекся возле Давыдовского моста «на две трети реки». Ближайший адрес — Староволынская улица, 10, строение 8. Информация уточняется.

Вечером накануне, 28 мая, местные жители также сообщали о разливе нефтепродуктов по Сетуни. Данные поступали с Кременчуговской и Нежинской улиц. По словам очевидцев, вначале на поверхности воды появились маслянистые пятна, а позже река окрасилась в черный цвет. На место выезжали представители МВД и «Центррегионводхоза».

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