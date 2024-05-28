Разлив нефтепродуктов произошел в реке Сетунь в Москве

В акватории реки Сетунь произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе дома 44 на Кременчугской улице, сообщения поступали также с улицы Нежинской. Изначально сообщали о масляных пятнах на поверхности воды, но примерно в 21:00 стало известно, что вода в реке полностью окрасилась в черный цвет.

На место происшествия выехали сотрудники «Центррегионводхоза» и МВД. По данным источника, скорая помощь на объекте не требовалась.

Более 130 водоемов благоустроили в Москве с 2011 года. В 2023 году работы прошли на водных объектах в парках Лефортово, Лианозово и Покровское, в руслах рек Сетунь и Раменка.