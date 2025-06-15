Мать выпрыгнула с ребенком из окна дома во время пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина с ребенком выпрыгнули с пятого этажа во время пожара, спасаясь из охваченной огнем квартиры. Об этом сообщил Ural Mash в Telegram-канале .

Возгорание произошло в доме на Бисертской улице. По предварительным данным, выхода через подъезд уже не было, и мать решилась прыгнуть с малышом из окна. Соседи внизу успели натянуть тряпки и покрывала, чтобы смягчить падение. Женщина получила ушиб, а ребенка госпитализировали — он жив, но сейчас находится под кислородом.

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