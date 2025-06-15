15 июня 2025 22:17 Мать выпрыгнула с ребенком из окна дома во время пожара в Екатеринбурге Фото: Пожар в музее имени Пушкина в Москве / Медиасток.рф
В Екатеринбурге женщина с ребенком выпрыгнули с пятого этажа во время пожара, спасаясь из охваченной огнем квартиры. Об этом сообщил Ural Mash в
Telegram-канале.
Возгорание произошло в доме на Бисертской улице. По предварительным данным, выхода через подъезд уже не было, и мать решилась прыгнуть с малышом из окна. Соседи внизу успели натянуть тряпки и покрывала, чтобы смягчить падение. Женщина получила ушиб, а ребенка госпитализировали — он жив, но сейчас находится под кислородом.
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