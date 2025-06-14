Пожар в Перми унес жизни двух человек

В Перми на улице Соликамской произошел смертельный пожар. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по краю.
Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы 21 сотрудник и шесть единиц техники. В полыхающем строении находились два газовых баллона, которые удалось оперативно вынести в безопасное место.
Жертвами возгорания стали два человека. Следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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