Мать уснула с грудным ребенком в подъезде многоэтажки в Москве

Жильцы дома на северо-востоке Москвы обнаружили на лестничной площадке пьяную женщину с ребенком и вызвали полицию. Детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале о состоянии мальчика.

«Ребенок доставлен в больницу. На данный момент его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет», — рассказала она.

Полиция задержала мать. Ярославская взяла ситуацию под свой контроль.

Ребенок 2024 года рождения находился в подъезде дома на 13-й Парковой улице, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Рядом с ним спала его пьяная мать 1997 года рождения. Измайловская межрайонная прокуратура проконтролирует привлечение женщины к ответственности и устройство мальчика.

В июле похожий случай произошел на востоке Москвы. Женщина оставила в подъезде дома новорожденную девочку. Полиция вычислила ее по записям с камеры видеонаблюдения.