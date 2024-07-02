Бросившая младенца на востоке Москвы женщина попала на видео

Полиция вычислила женщину, которая оставила новорожденную девочку в подъезде жилого дома на востоке Москвы. Ребенка передали медикам, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Девочку нашли на седьмом этаже дома по Чусовской улице. Женщина, которая ее оставила, попала на запись камеры домофона. Она с ребенком на руках вошла в подъезд за жильцом дома, а затем вышла в одиночестве.

Ребенка увезли в медучреждение. Здоровью девочки ничто не угрожает. Прокуратура взяла ее устройство под свой контроль. Личность женщины, которая ее оставила, установили. Она 1982 года рождения. Началась проверка.

В Челябинской области отыскали 13-летнюю школьницу, которая исчезла 1 июля. К ее поискам привлекли волонтеров, в соцсетях распространили ориентировку. Через несколько часов добровольцы сообщили, что девочка жива.