Мать умерших от отравления детей в Красноярском крае рассказала, как кормила семью

Мать погибших от отравления детей рассказала следователям, что не добавляла в еду никаких посторонних веществ во время приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского ГСУ СК.

Женщина пояснила, что купила в местном магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября пельмени ела она сама, ее муж и двое детей. Во время обеда дети сварили их себе самостоятельно.

Вечером она с супругом ела картошку с курицей, а дети вновь поели пельменей.

«Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы», — добавили в пресс-службе.

Признаки отравления проявились утром 21 сентября. По последним данным, в результате скончались четверо детей. Их родители пока находятся в больнице.