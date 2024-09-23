Мать умерших от отравления детей в Красноярском крае рассказала, как кормила семью
Мать погибших детей в Красноярском крае рассказала о приготовлении еды
Мать погибших от отравления детей рассказала следователям, что не добавляла в еду никаких посторонних веществ во время приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского ГСУ СК.
Женщина пояснила, что купила в местном магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября пельмени ела она сама, ее муж и двое детей. Во время обеда дети сварили их себе самостоятельно.
Вечером она с супругом ела картошку с курицей, а дети вновь поели пельменей.
«Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы», — добавили в пресс-службе.
Признаки отравления проявились утром 21 сентября. По последним данным, в результате скончались четверо детей. Их родители пока находятся в больнице.