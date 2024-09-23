Отец четверых детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с 360.ru рассказал его брат Алексей.

«Брат [находится] в тяжелом [состоянии]. Супруга — не знаю, я ее состоянием пока не интересуюсь», — поделился он.

По его словам, в семье никогда не было конфликтов, а его брат и жена — трудолюбивые люди.

«Семья работящая была», — подчеркнул собеседник 360.ru

Алексей не стал выдвигать никаких версий случившегося и подчеркнул, что выяснением обстоятельств сейчас занимается Следственный комитет.

«Идет следствие, следствие все выяснит», — констатировал мужчина.

Отдельно он отметил, что если в смерти четырех детей от отравления виноват владелец магазина, то он обязательно ответит за случившееся. Также родственник пострадавшей семьи признался, что ему сейчас тяжело общаться с прессой.

«Я думаю, как мне самому из этого состояния [выйти], всеми этими делами заниматься. Я вот о чем думаю. Может быть, в дальнейшем мы сможем какие-то интервью давать, но на данный момент я не могу дать слишком много разной информации», — заключил он.

По последним данным, из-за отравления в Красноярском крае умерли четверо детей. Их родители пришли в себя в понедельник, 23 сентября. Скоро их смогут допросить следователи.