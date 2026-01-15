Мать умершего в роддоме младенца в Новокузнецке была беременна в 19-й раз

У одной из рожениц, чей младенец умер в роддоме в Новокузнецке, была 19-я беременность. Об этом сообщила адвокат исполняющего обязанности заведующего отделением Алексея Эмиха Ольга Следзовская, чьи слова привел ТАСС .

Юрист выступила на судебном заседании по избранию меры пресечения для и. о. заведующего.

«У потерпевших, у которых наступила смерть [младенцев] и которым оказывал помощь [Эмих], имелись достаточно серьезные патологии», — сказала адвокат.

Речь идет об инфекционных заболеваниях, которые передались новорожденным. Один из них был недоношенным с крайне низкой массой тела.

«У одной из рожениц 19-я беременность по счету, то есть достаточно большое количество беременностей, что также осложняет заболевание потерпевших», — добавила Следзовская.

Центральный районный суд в Новокузнецке запретил Эмиху определенные действия, в том числе выход из дома в ночное время суток и общение с потерпевшими и сотрудниками больницы.