Мать участника СВО рассказала о травле и преследовании мужчинами в Сочи

Она пояснила, что гуляла по улице вместе со своими детьми-подписчиками, когда наткнулась на компанию трех мужчин, говоривших по-армянски, которым женщина свободно владеет.

«Мужчины сказали: „О господи, какая страшная!“ — на армянском. Я на армянском ответила: „А чего ты испугался?“ Тогда они ответили: „Ой, вы армянка, а армянки у нас так не одеваются“», — рассказала Алина и подчеркнула, что после этого начался конфликт.

Женщина пояснила, что молодым людям не понравился ее внешний вид: из-за веса она набрала после перенесенной операции по удалению опухоли мозга, а также одежда, в которой та вышла на прогулку.

Алина не стала лезть за словом в карман и вступила в спор с молодыми людьми. Когда ей это надоело, то она вызвала такси, но уехать ей не дали.

Оппоненты заявили водителю, что женщина должна им деньги, поэтому заказ нужно отменить. Когда Алина пошла пешком, молодые люди облили ее колой, несколько раз ударили и бросили в нее горящую сигарету.

Женщина призналась, что не готова писать заявление в полицию, чтобы не провоцировать продолжение конфликта.

