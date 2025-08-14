Напавшего на мальчика в шапке с буквой Z екатеринбуржца признали террористом

Приговоренный к трем годам колонии-поселения за нападение на школьника в шапке с буквой Z екатеринбуржец Александр Неустроев* попал в список террористов и экстремистов. Анкетные данные мужчины разместили в реестре Росфинмониторинга .

В конфликт со школьником Неустроев вступил в апреле 2023 года. Мужчине не понравился символ специальной военной операции на шапке мальчика. Екатеринбуржец обматерил несовершеннолетнего оппонента и высказал несколько угроз.

После задержания силовики завели против Неустроева уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти. Суд Екатеринбурга прекратил расследование и выписал мужчине штраф.

Прокуратура обжаловала это решение, в ходе нового разбирательства Неустроева отправили в колонию-поселение на три года.

В начале августа прошлого года Свердловский областной суд не стал пересматривать приговор Александра Неустроева по ходатайству адвокатов. Апелляцию представляющих интересы подсудимого оставили без удовлетворения.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.