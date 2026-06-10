Мать туристки, впавшей в кому на Бали, хочет продать квартиру ради дочери

Пожилая мать российской туристки, которая впала в кому после отравления вином на Бали, собралась продать единственное жилье в России, чтобы спасти дочь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

У нее нет страховки, а счет за первые три дня лечения превысил 1,6 миллиона рублей. Теперь местные врачи отказываются вводить новое лекарство без оплаты хотя бы половины счета.

По словам родственников женщины, без этого средства пациентка не выкарабкается.

На текущий момент у туристки перестали реагировать на свет оба зрачка. Она находится на искусственной вентиляции легких и не приходит в себя.

Сейчас начинается подготовка документов для перевода больной в другую больницу. Обращения уже направили в клинику и службу медицины катастроф.

Женщина прилетела на остров 31 мая, а 1 июня ее уже госпитализировали. У нее девушки появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание, а затем ее состояние резко ухудшилось.