Мать троих детей погибла в ДТП в Красноярском крае

Утром 23 июня в Емельяновском округе Красноярского края произошла трагическая авария, в результате которой погибла мать троих детей. Об этом сообщил сайт prmira.ru .

По предварительным данным Госавтоинспекции (ГАИ), 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ниссан», не справилась с управлением на 104 километре трассы Р-257 и вылетела с дороги.

В момент ДТП в автомобиле находились трое ее детей: двухлетний мальчик и девочки семи и девяти лет. Все они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. К сожалению, их мать скончалась на месте происшествия.