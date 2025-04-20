Мать сгоревших заживо детей в Василовке срочно вернулась из Москвы к выжившей дочери

Мать четверых детей, погибших при пожаре в поселке Василовка, срочно прилетела из Москвы, чтобы увидеть свою выжившую дочь. О этом сообщили в Telegram-канале Министерства социальных отношений Челябинской области.

«Во время пожара матери дома не было, она уехала в Москву навестить в госпитале раненого мужа, оставив детей с родственниками. После происшествия она экстренно вернулась в Юрюзань», — отметили в публикации.

Сейчас мать с дочерью находятся у родственников. Им предоставят квартиру во временное пользование. Региональные власти направят семье участника СВО выплаты на приобретение нового жилья.

В ночь на 20 апреля в поселке Василовка загорелся дом, где проживала многодетная семья военнослужащего. Жертвами пожара стали четверо маленьких детей, одному ребенку удалось спастись.

Губернатор региона Алексей Текслер пообещал оказать помощь пострадавшей семье. По факту гибели детей завели уголовное дело. Следователи установят причины случившегося.