Губернатор рассказал о семье погибших в пожаре детей в Челябинской области

Текслер: в Челябинской области из-за пожара погибли четыре ребенка

Пожар в жилом доме в челябинском поселке Василовка унес жизни четырех детей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале .

ЧП произошло, когда мать уехала в Москву к раненному мужу — участнику спецоперации. Чтобы повидаться с супругом, женщина оставила детей на родных.

Текслер направил на место ЧП министра социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и бригаду психологической помощи.

«Семью не бросим, поможем всемерно», — добавил губернатор.

По факту гибели детей возбудили уголовное дело. Причины случившегося установит челябинский Следственный комитет.

По данным пресс-службы МЧС по региону, пожар в частном доме разгорелся ночью. Пламя распространилось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате пожара погибли 12-летняя девочка, семилетний мальчик, а также пятилетние братья-близнецы.

Ранее огонь вспыхнул в частном доме в Кировском районе Астрахани. Жертвами пожара стали пятеро детей от четырех до 11 лет.