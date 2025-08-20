Мать с ребенком пострадали в ДТП на МКАД

Массовая авария произошла на 20-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.
В ДТП попали три автомобиля. Перекрыто три полосы движения.
Пострадал 11-летний ребенок. С черепно-мозговой травмой его доставили в Детский клинический центр имени Рошаля. Его матери тоже понадобилась помощь медиков.
Как уточнил источник 360.ru, всего в ДТП пострадали двое. У второго пациента диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника и шеи. Его доставили в городскую клиническую больницу № 7.
Ранее два человека пострадали в ДТП с пятью машинами на МКАД. Одну легковушку зажало между двумя большегрузами.
Концерт и квесты проведут на празднике «Усадебные потешки» в Солнечногорске
Более 10 новых школ откроют в Подмосковье к сентябрю
Около 2 тонн гумпомощи отправили из Ленинского округа в зону СВО
Еще тысяча пенсионеров прошли реабилитацию в оздоровительном центре в Истре
Заседание антитеррористической комиссии прошло в Ленинском округе
Более 1300 метров теплосетей заменят в деревне Старое в Егорьевске в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте