В Балашихе задержали мать ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду

В Балашихе по подозрению в убийстве ребенка, голову которого обнаружили в Гольяновском пруду, задержали его мать. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной», — указали в ведомстве.

Объяснить мотивы преступления местная жительница не смогла.

По версии правоохранителей, подозреваемая убила сына в квартире в Балашихе, после чего выбросила фрагменты его тела в Гольяновский пруд.

На месте происшествия нашли вещественные доказательства и ножи. Специалисты проведут судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Ранее стало известно, что задержанная женщина состояла на учете у психиатра. У нее случались слуховые и зрительные галлюцинации.