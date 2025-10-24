Мать отбила ребенка у бывшего мужа в Пулкове

В аэропорту Пулково случилась потасовка между родителями за ребенка, женщина забрала общего сына и покинула воздушную гавань. Об этом 360.ru сообщила мать несовершеннолетнего Анастасия.

По ее словам, причина конфликта заключается в том, что бывший муж ограничил общение с ребенком и не давал видеть его месяц.

«Манипулировал и говорил, что увижу ребенка через 50 лет. Оскорблял, якобы мне плевать, что не делала прививки сыну. Совершила несколько попыток, чтобы договориться о проведении дня рождения, но потом мне прислали приглашение в Дубай. Смотрела справки ребенка и узнала, что отец сделал вакцину на срок до 23 октября», — сказала Анастасия.

Женщина вычислила, что на следующий день сын с бывшим супругом вернутся в Санкт-Петербург. Она взяла нынешнего молодого человека и подруг и отправилась в аэропорт встречать ребенка. Разговор между сторонами не сложился, начался конфликт с рукоприкладством.

«Я мать, у меня есть права. Я одна заботилась о ребенке, отец не принимал никакого участия. Собрала доказательства наших отношений, в том числе о нападении 25 сентября», — добавила она.

Адвокат матери Геннадий Кузьмин отметил, что в терминале аэропорта отец ребенка при встрече повел себя агрессивно и полез на оппонентов с кулаками.

«Мы подали в суд заявление для определения места жительства ребенка, чтобы ребенок находился с матерью. Он сейчас с матерью, где находится отец — нас мало волнует. На декабрь назначили заседание по рассмотрению дела по существу. Ребенку всего лишь год, он находился на грудном вскармливании», — подчеркнул правозащитник.

Telegram-канал Baza заявил, что у отца ребенка во время драки якобы украли телефон за 100 тысяч рублей. Он подал заявление в полицию на кражу и побои.

Ранее на Урале женщине пришлось выкрасть дочь у отца и мачехи, которая ее избивала.