Мать избила младенца в коляске в Нижнем Новгороде

Женщина избила младенца в коляске, позже его доставили в больницу. Полицейские установили личность жительницы Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео на котором, женщина несколько раз ударила маленького ребенка в коляске по лицу и голове. Кадры сняли на улице Никиты Рыбакова.

Сотрудники полиции оперативно установили личность женщины. Ею оказалась 39-летняя мать-одиночка, которая проживает с годовалой дочкой в Сормовском районе.

Выяснилось, что у ребенка есть все необходимое для проживания и развития, но на момент проверки его мать была сильно пьяна. В связи с этим девочку поместили в больницу. СУ СК России по Нижегородской области назначил доследственную проверку.

Похожее ЧП произошло в Стерлитамаке. Женщина набросилась на своего маленького ребенка в центре города и избила его.