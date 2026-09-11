Площадь пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой выросла до 4,5 гектара
Маслова: площадь пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой достигла 4,5 гектара
Площадь лесного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой достигла уже 4,5 гектара. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
Ночью все силы бросили на то, чтобы пламя не распространилось в сторону поселка Малый Утриш.
«Сейчас огонь движется в противоположном направлении», — отметила Маслова.
Тушением занимаются 47 человек. Однако, по словам главы Анапы, средства и силы еще планируют увеличить, а также подключить авиацию.
Лесной пожар заново разгорелся в заповеднике в ночь на 11 сентября. При этом утром 10 сентября пламя потушили. Заявку об опасной ситуации сразу же направили в МЧС.