Площадь пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой выросла до 4,5 гектара

Площадь лесного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой достигла уже 4,5 гектара. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова .

Ночью все силы бросили на то, чтобы пламя не распространилось в сторону поселка Малый Утриш.

«Сейчас огонь движется в противоположном направлении», — отметила Маслова.

Тушением занимаются 47 человек. Однако, по словам главы Анапы, средства и силы еще планируют увеличить, а также подключить авиацию.

Лесной пожар заново разгорелся в заповеднике в ночь на 11 сентября. При этом утром 10 сентября пламя потушили. Заявку об опасной ситуации сразу же направили в МЧС.