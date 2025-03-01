Мать и дочь заперли в подсобке магазина в Петербурге

В Петербурге мать и дочь обвинили в воровстве и удерживали в подсобке магазина

Двух петербурженок обвинили в воровстве и заперли в магазине, угрожая уголовным делом. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, когда мать и дочь выходили из магазина на Байконурской улице, сработала сигнализация. К ним подошла сотрудница охраны с просьбой пройти в служебное помещение.

Когда покупательницы зашли в подсобку, за ними закрыли дверь и отказались их выпускать. Сотрудники магазина начали обвинять жительницу Петербурга в неоднократных кражах. При этом никаких доказательств они не предоставили.

Через полчаса девушка вызвала скорую помощь и полицию, когда ее матери стало плохо. Женщины смогли покинуть подсобку лишь через некоторое время. После того, как приехали правоохранители, в магазине отказались от обвинений в краже.

После этого женщины подписали заявление о незаконном лишении свободы. В полиции начали проверку обстоятельств произошедшего.

В декабре 2024 года директор магазина в Раменском избил и задушил вора в подсобном помещении. Мужчину лишили жизни из-за бутылки водки.