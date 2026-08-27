Мать двоих детей в США умерла, спасая незнакомую девочку

Полиция США установила личность женщины, которая ценой собственной жизни спасла тонущую девочку. Муж опознал 33-летнюю мать двоих детей Присцилу Альварес Перейру Дос Сантос. Об этом сообщил журнал People .

Днем 24 августа купавшаяся в реке Делавэр в городе Делран, штат Нью-Джерси девочка начала тонуть. Незнакомая женщина бросилась ей на помощь. Она вытолкнула ребенка на берег к очевидцам, но сама ушла под воду.

Ее тело нашли на следующее утро недалеко от пляжа в парке острова Амико. Муж, участвовавший в поисково-спасательной операции, опознал Сантос. Он рассказал полиции, что она воспитывала двух детей и 25 августа могла отпраздновать 34-летие.

Ранее при похожих обстоятельствах в Южной Каролине погиб школьный учитель. Он спас девочку, унесенную течением.