Мать двоих детей умерла на приеме у стоматолога в Липецкой области

В Липецкой области мать двоих детей скончалась во время приема в кресле стоматолога. Об этом сообщило региональное издание Gorod 48 .

«В стоматологическом кабинете больницы Задонска умерла 23-летняя жительница села Ольшанец», — говорится в материале.

Женщина пришла на очередной прием 10 октября. Она проходила плановое лечение. Внезапно ей стало плохо и она скончалась. Правоохранители уже устанавливают причину ее смерти.

Как сообщил Telegram-канал «Липецкач | Новости Липецка», у молодой матери остались двое маленьких детей.

В начале лета в Перми 35-летний мужчина умер после операции по удалению зуба. У него начался сепсис, после чего она впал в кому и спустя некоторое время скончался.