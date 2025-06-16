Житель Перми умер после удаления зуба

Мужчина скончался после операции по удалению зуба в одной из клиник Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Пермскому краю.

По данным ведомства, 35-летний местный житель обратился в медицинское учреждение из-за острой зубной боли. Врачи провели ему оперативное вмешательство, после которого состояние пациента только ухудшилось.

У мужчины начался сепсис, после чего он впал в кому и через некоторое время умер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее бразилец Антонио Лопес де Сикейра, выигравший 40 миллионов долларов в лотерею, умер спустя 25 дней на приеме у стоматолога.