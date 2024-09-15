Мать актрисы Алферовой оказалось одной из жертв отравления в госпитале Москвы

Среди пострадавших от отравления в госпитале ветеранов войн и вооруженных сил на Олимпийском проспекте в Москве была мать актрисы Ирины Алферовой. У 102-летней женщины диагностировали обезвоживание первой степени, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, в общей сложности из-за пищевой инфекции слегли 50 постояльцев социального центра. У всех были жалобы на диарею, рвоту и боли в животе. В больницу в итоге доставили 20 человек.

Пансионат, где произошло массовое отравление, расположен поблизости с китайским рестораном «ВанДи», где недавно отравились туристы из КНР. Оба случая связаны с рыбой, подчеркнул собеседник Mash. Сейчас, по его словам, поставщиков продукции проверяют.

В столичном ГСУ СК накануне заявили, что начали выяснять обстоятельства отравления людей в Москве. По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным следствия, 14 сентября порядка 20 человек доставили в больницы столицы с признаками пищевого отравления.

«Установлено, что указанные лица употребляли пищу в столовой одного из социальных центров столицы», — подчеркнули в ведомстве.