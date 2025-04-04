Массовый заезд подростков на питбайках предотвратили в Жуковском

Сотрудники полиции в городском округе Жуковский предотвратили опасный заезд пятерых подростков на питбайках. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

Сначала полицейские увидели в одном из Telegram-каналов публикацию о планируемых покатушках. Прибыв на указанное место к нужному времени, они увидели пятерых подростков, выполнявших трюки на задних колесах.

Против их родителей составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей. У двоих подростков, как выяснили стражи порядка, не было прав, чтобы водить питбайки. Организатору встречи, 16-летнему жителю Раменского, вынесли предостережение из-за правонарушений.

Технику у подростков изъяли и отправили на штрафстоянку.

Ранее в Челябинской области 17-летний мотоциклист без прав столкнулся с автомобилем и улетел в электрический столб. Подросток остался жив, но получил травмы.