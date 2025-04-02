Юный мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой и столбом в Челябинской области

Дорожная авария с участием подростка произошла в Миассе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, 17-летний юноша, управляя мотоциклом без водительских прав, столкнулся с машиной Ford Focus, которая следовала в попутном направлении. Впоследствии байкера отбросило на электрический столб.

Подросток получил травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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