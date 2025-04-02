Юный мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой и столбом в Челябинской области

Дорожная авария с участием подростка произошла в Миассе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 17-летний юноша, управляя мотоциклом без водительских прав, столкнулся с машиной Ford Focus, которая следовала в попутном направлении. Впоследствии байкера отбросило на электрический столб.
Подросток получил травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности
Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск
Стали известны четыре опаснейшие ошибки тех, кто находит чужие банковские карты
Юная жительница Лобни стала лауреатом областного конкурса народного танца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте