Массовый сбой произошел в Системе быстрых платежей

Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Системы быстрых платежей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector .

За минувший час сервис зафиксировал почти четыре тысячи жалоб, притом что за сутки их около 4700. С проблемами столкнулись и пользователи интернет-приложений Сбербанка (620 жалоб за прошедший час) и Т-банка (403 жалобы).

Причина сбоя не сообщается, когда восстановится нормальная работа — пока тоже неизвестно.

За прошедшую неделю произошло несколько сбоев в работе Telegram. Пользователи жаловались, что у них не грузятся медиафайлы, а некоторые не могли зайти в аккаунт. Отдельные пользователи не получали сообщений.