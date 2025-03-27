Массовые аварии на КАД в Петербурге перекрыли въезд на дамбу

Крупные столкновения автомобилей произошли на двух внешней и внутренней стороне участка Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга при въезде в Кронштадт утром в среду, 27 марта. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что в ходе столкновения пострадали не менее семи автомобилей.

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений уточнила, что на расположенном на 133-м километре трассы А-118 на КАД мосту судопропускного сооружения С-2 произошло сразу две аварии на внутреннем и на внешнем кольце.

«На место происшествия прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Движение в районе ДТП затруднено на внутреннем кольце, на внешнем — блокировано», — говорится в сообщении.

После 11:00 в пресс-службе администрации Кронштадтского района объявили, что последствия аварии устранили экстренные и оперативные службы города. Сейчас препятствий для движения транспорта нет. В результате аварии никто не пострадал.

Перекресток улиц Мира и 9 Мая в Арзамасе оказался перекрыт перевернувшейся машиной скорой помощи. Транспортное средство опрокинулось на бок после столкновения с легковым автомобилем.

По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек, которых забрали прибывшие на место медики. По словам очевидцев опрокинутая машина ехала с включенным маячком и везла пациента.