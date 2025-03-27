Машина скорой помощи и легковушка столкнулись в Арзамасе

Появилось видео с места столкновения скорой и легковушки в Арзамасе

Машина скорой помощи перевернулась на перекрестке улицы Мира и 9 Мая в Арзамасе после столкновения с легковым автомобилем. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что авария произошла на перекрестке. От удара автомобиль медиков упал на бок.

В комментарии 360.ru очевидец случившегося заявил, что скорая ехала с включенным сигналом и, вероятно, везла пациента.

По данным Telegram-канала Ni Mash, травмы различной степени тяжести получили шесть человек. На место прибыли дополнительные бригады скорых, которые забрали пострадавших в больницу.

О причинах и обстоятельствах аварии пока ничего не известно.

В минувшую среду, 26 марта, нетрезвый молодой человек за рулем BMW протаранил Hyundai в центре Новосибирска. В результате столкновения погибли двое пассажиров пострадавшей от удара иномарки.