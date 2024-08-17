Массовая драка с участием подростков произошла в Москве

Полиция задержала несколько участников массовой драки на юго-востоке Москвы

Массовая потасовка произошла на Братиславской улице в Москве. С места драки в полицию доставили несколько участников конфликта. Среди них были подростки, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного МВД.

Диспетчер получил сообщение о нарушении общественного порядка в 19:40. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что между группой граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку.

Для разбирательства в отдел полиции доставили предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске в одном из дворов произошли разборки со стрельбой. Участниками потасовки стали десятки подростков. Также на месте конфликта раздавались выстрелы. Полицейские устанавливают личности нарушителей порядка.