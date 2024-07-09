Массовая авария на Ярославском шоссе спровоцировала огромную пробку

ДТП с участием легковушки и нескольких грузовиков произошло на Ярославском шоссе

Массовая авария с участием нескольких грузовиков произошла на Ярославском шоссе 9 июля. Очевидица происшествия в Telegram-канале «Наш Сергиев Посад» рассказала, что из-за ДТП образовались огромные заторы на дороге.

«Стоим уже больше часа, выбирайте пути объезда», — посоветовала она другим водителям.

Судя по кадрам, размещенным в Сети, один из большегрузов перевернулся на бок. Повреждения получила легковушка и еще несколько фур. На месте происшествия работают полицейские.

ДТП произошло в районе Сергиева Посада по направлению в Москву. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Подмосква», на объездных дорогах тоже возникают пробки. Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Ранее на МКАД растянулась пробка на два километра. Причиной затора стало столкновение нескольких машин.

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