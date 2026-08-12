Массовое столкновение машин произошло на юго-западном участке ТТК

Источник 360.ru сообщил о пострадавшем в ДТП на Новолужнецком проезде ТТК

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца Москвы в районе Новолужнецкого проезда. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он подчеркнул, что один из участников аварии скрылся с места происшествия. На месте остались только пострадавшие Lada Granta, Kia Cerato, BMW M5 и Peugeot Partner.

Источник добавил, что в аварии пострадал один человек. Прибывшая на место бригада скорой помощи забрала его в Боткинскую больницу.

Причины столкновения выяснят дорожные инспекторы.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что авария на внешней стороне ТТК в районе Новолужнецкого проезда привела к затруднению движения на протяжении трех километров. Из-за столкновения четырех автомобилей две полосы закрыли для проезда.

В минувший вторник, 11 августа, нижегородская Госавтоинспекция сообщила о смерти женщины за рулем Renault в массовом столкновении машин на Ореховской улице. Аварию спровоцировал водитель Mercedes, врезавшийся в автомобиль погибшей. От удара обе иномарки разлетелись в разные стороны. Во французскую легковушку врезался BMB, а Mercedes столкнулся с Changan.