Неизвестный водитель устроил массовое ДТП с погибшим в Нижнем Новгороде

Вечером 11 августа 48-летняя женщина погибла в массовой аварии на Ореховской улице Нижнего Новгорода. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональной ГАИ.

По данным полиции, аварию спровоцировал неустановленный водитель автомобиля Mercedes. Он врезался в Renault, которым управляла погибшая.

От удара вторая иномарка изменила траекторию движения, после чего в нее въехал автомобиль BMB. Затем Mercedes столкнулся с Changan.

Водитель Renault скончалась до приезда скорой помощи. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ведут поиск виновника аварии.