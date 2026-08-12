Неизвестный водитель устроил массовое ДТП с погибшим в Нижнем Новгороде
Вечером 11 августа 48-летняя женщина погибла в массовой аварии на Ореховской улице Нижнего Новгорода. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональной ГАИ.
По данным полиции, аварию спровоцировал неустановленный водитель автомобиля Mercedes. Он врезался в Renault, которым управляла погибшая.
От удара вторая иномарка изменила траекторию движения, после чего в нее въехал автомобиль BMB. Затем Mercedes столкнулся с Changan.
Водитель Renault скончалась до приезда скорой помощи. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ведут поиск виновника аварии.