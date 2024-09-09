Массовое отравление шаурмой произошло в карельском городе

Роспотребнадзор Карелии заявил о 115 отравившихся шаурмой в Сегеже

Сальмонеллез диагностировали 115 жителям города Сегежа, обратившимся к врачам после употребления в пищу шаурмы. Среди заболевших 48 детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Карелии.

В ведомстве уточнили, что диагноз заболевшим поставили по результатам лабораторных исследований, проведенных на базе республиканского Центра гигиены и эпидемиологии.

Сотрудники управления отобрали пробы готовой продукции и сырья в торговой точке, где продавали шаурму. Находившихся в контакте с заболевшими отстранили от работы и учебы. Для недопущения распространения заболевания приостановили работу двух школ Сегежи.

В ходе проведения санитарно-эпидемического расследования специалисты нашли множественные нарушения на точке изготовления шаурмы. В отношении владельца составили административный протокол. Сегежский городской суд приостановил работу ларька на 60 дней.

Горожан призвали при появлении рвоты, поноса и резкого повышения температуры незамедлительно обращаться к врачам.

На минувшей неделе следователи Санкт-Петербурга завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления горожан на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. В пресс-службе городского главка СК сообщили, что пострадавшие обратились в больницы после употребления в пищу готовой продукции, которую продавалась на участках.