Массовое отравление питьевой водой произошло в Дагестане

Прокуратура в Дагестане организовала проверку информации о массовом отравлении питьевой водой в Магарамкентском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, 7 июля 2025 в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители района с признаками острой кишечной инфекции», — заявили в публикации.

В ходе надзорных мероприятий правоохранители выяснят обстоятельства происшествия и проверят, соблюдала ли ресурсоснабжающая организация требования законодательства в сфере ЖКХ и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По результатам проверки прокуратура примет решение о мерах реагирования. Ведомство также оценит действия должностных лиц, ответственных за качество питьевой воды в районе.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану заявили, что начали эпидемиологическое расследование в связи со случившемся. Кишечную инфекцию нашли у жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

«В настоящее время в очаге работают специалисты Роспотребнадзора, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее вспышка кишечной инфекции случилась на боксерском турнире в Иркутской области. Шестеро спортсменов заболели.