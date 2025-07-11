Болезнь в отпуск не берем. Как избежать ротавируса, отдыхая у воды

Лето — это не только загар и теплое море, но и сезон ротавирусной инфекции. Заразиться ей могут не только взрослые, но и дети, для которых последствия могут быть катастрофическими.

Доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус объяснил, что потеря 10% массы тела со рвотой и поносом для детей смертельна. Кроме того, в этом возрасте, как правило, еще не сформировался должный иммунитет.

«Люди очень часто купаются в бассейнах, имеют грязные руки, пьют некипяченую воду — а, соответственно, имеют больше шансов передать ротавирус», — добавил он.

Передается инфекция фекально-оральным путем. Основные симптомы напоминают отравление: тошнота, боль в животе, повышение температуры и озноб. Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют мыть руки, пить только кипяченую или бутилированную воду, а также тщательно мыть овощи и фрукты.

Если же симптомы уже есть, необходимо принять противовирусный препарат, например умифеновир. При этом важно не заниматься самолечением, а предварительно проконсультироваться со специалистом.