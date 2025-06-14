Отравление угарным газом назвали причиной смерти двух девочек в Перми

Пермский СК заявил о смерти двух девочек от отравления угарным газом

Уголовное дело завели пермские следователи после обнаружения в одной из квартир в доме на улице Охотников четырех несовершеннолетних девочек без сознания. Как сообщила пресс-служба краевого главка СК , прибывшие на место врачи констатировали смерть двух несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения. Еще двоих девочек отправили в больницу.

Предварительной причиной смертей девочек следователи назвали угарный газ. В ведомстве завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Криминалисты осмотрели квартиру, где нашли тела погибших. Изъяли необходимые улики и назначили проведение экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

Отец и сын-подросток погибли в середине мая в съемной квартире в Волгограде. Как выяснили следователи, причиной гибели съемщиков стала утечка газа из неисправного шланга, соединяющего нагревательную колонку и трубу. Криминалисты завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.